تحدث عن قصف جديد بصنعاء.. التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أبها وسقوط مقذوف اخر بجيزان غروندبرغ يبحث في فرنسا سبل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية بظروف غامضة.. وفاة أبرز زعيم قبلي موال للحوثي بعد أسبوعين من لقاء ”المشاط“ واشنطن تحذر من مخاطر استمرار تدفق السلاح الإيراني لوكلائها في المنطقة انتحاريو المليشيات الحوثية يتساقطون عبر عشرات الانساق في الجبهة الجنوبية بمأرب وخسائرهم الفادحة تربك مشرفي المسيرة طفلك لا يفهم الرياضيات؟ تعرف على أفضل نصائح لحل هذه المعضلة لماذا غاب الملك سلمان عن القمة الخليجية ؟ مقتل مغترب يمني في أمريكا قتلى وجرحى حوثيون بمعارك جنوبي مأرب وزير المالية اليمني يتوقع انهيار وشيك للاقتصاد ويستنجد بالسعودية
بحث المبعوث الأممي إلى اليمن،هانس غروندبرغ، الأربعاء، مع مسؤولين فرنسيين سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في البلد العربي الذي يشهد حربا منذ نحو 7 سنوات.
وقال مكتب غروندبرغ، في بيان مقتضب، إن "المبعوث الأممي زار فرنسا اليوم والتقى بكبار المسؤولين الفرنسيين (دون ذكرهم)".
ونقل البيان عن غروندبرغ قوله إن "الدعم الدولي المنظم لجهود الأمم المتحدة ضروري من أجل عملية سياسية جامعة تهدف للتوصل إلى حل شامل للنزاع في اليمن".
وأضاف المبعوث الأممي أن "لفرنسا دور مهم تلعبه كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي"، دون تفاصيل أخرى.