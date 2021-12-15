غروندبرغ يبحث في فرنسا سبل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن،هانس غروندبرغ، الأربعاء، مع مسؤولين فرنسيين سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في البلد العربي الذي يشهد حربا منذ نحو 7 سنوات.

وقال مكتب غروندبرغ، في بيان مقتضب، إن "المبعوث الأممي زار فرنسا اليوم والتقى بكبار المسؤولين الفرنسيين (دون ذكرهم)".

ونقل البيان عن غروندبرغ قوله إن "الدعم الدولي المنظم لجهود الأمم المتحدة ضروري من أجل عملية سياسية جامعة تهدف للتوصل إلى حل شامل للنزاع في اليمن".

وأضاف المبعوث الأممي أن "لفرنسا دور مهم تلعبه كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي"، دون تفاصيل أخرى.