بظروف غامضة.. وفاة أبرز زعيم قبلي موال للحوثي بعد أسبوعين من لقاء ”المشاط“

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت مليشيات الحوثي الإيرانية، الأربعاء، وفاة زعيم قبلي بارز موال لها، بطريقة غامضة وسط ترجيحات بتصفيته.



وأفادت وسائل أعلام حوثية، بوفاة الشيخ صالح بن صالح الوهبي أحد أبرز القبليين الموالين لمليشيا في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، ولم تفصح عن سبب الوفاة.



ورجحت مصادر مطلعة، تعرض الوهبي للتصفية الجسدية من قبل مليشيات الحوثي نفسها بسبب خلافات حول جمرك عفار في محافظة البيضاء.



وأوضحت المصادر، أن قيادات متصارعة في مليشيات الحوثي استحدثت مؤخرا، نقاط جمركية (جبايات غير قانونية) في ماهلية وقانية، الأمر الذي تسبب بتراجع المردود المالي في جمرك عفار التابع للوهبي، وهو ما أدى إلى نشوب خلافات داخلية.



وكان رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثي المدعو مهدي المشاط قد التقى الشيخ الوهبي بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي قبل 17 يوما، وهو ما يرجح



ويعد الوهبي الذي ينحدر من مديرية السوادية بمحافظة البيضاء؛ أبرز القبليين الموالين للمليشيا، وقدم مئات القتلى من أبناء قبيلته خلال السنوات الماضية، في مواجهة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من بينهم نجله.