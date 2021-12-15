واشنطن تحذر من مخاطر استمرار تدفق السلاح الإيراني لوكلائها في المنطقة انتحاريو المليشيات الحوثية يتساقطون عبر عشرات الانساق في الجبهة الجنوبية بمأرب وخسائرهم الفادحة تربك مشرفي المسيرة طفلك لا يفهم الرياضيات؟ تعرف على أفضل نصائح لحل هذه المعضلة لماذا غاب الملك سلمان عن القمة الخليجية ؟ مقتل مغترب يمني في أمريكا قتلى وجرحى حوثيون بمعارك جنوبي مأرب وزير المالية اليمني يتوقع انهيار وشيك للاقتصاد ويستنجد بالسعودية عاجل: هادي يستقبل منتخب الناشئين ويكرمهم بمبلغ عيني.. ماذا قال لهم وبماذا وجه؟ عطل في يوتيوب والموقع يعلن حل المشكلة مسئول في الأمم المتحدة يتحدث عن زيارته الى تعز ومأرب ومحافظات اخرى
حذرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، من أن استمرار تزويد إيران وكلائها في اليمن بالصورايخ الباليستية والطائرات المسيّرة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والملاحة الدولية في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في إحاطة لها أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة، يوم الثلاثاء، بشأن الحالة في الشرق الأوسط.
وقالت إن استمرار نشر إيران للطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى شركائها ووكلائها يؤدي "إلى زعزعة استقرار اليمن والعراق والأمن البحري في جميع أنحاء المنطقة".
ونوهت السفيرة لـ "ضربات متطورة بشكل متزايد" شنها الحوثيون "في عمق المملكة العربية السعودية وفي المدن اليمنية المكتظة بالسكان بسبب إيران".
ودعت جرينفيلد، المجلس إلى مواصلة التحقيق في هذه الحوادث.