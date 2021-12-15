واشنطن تحذر من مخاطر استمرار تدفق السلاح الإيراني لوكلائها في المنطقة

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حذرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، من أن استمرار تزويد إيران وكلائها في اليمن بالصورايخ الباليستية والطائرات المسيّرة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والملاحة الدولية في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك في إحاطة لها أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة، يوم الثلاثاء، بشأن الحالة في الشرق الأوسط.

وقالت إن استمرار نشر إيران للطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى شركائها ووكلائها يؤدي "إلى زعزعة استقرار اليمن والعراق والأمن البحري في جميع أنحاء المنطقة".

ونوهت السفيرة لـ "ضربات متطورة بشكل متزايد" شنها الحوثيون "في عمق المملكة العربية السعودية وفي المدن اليمنية المكتظة بالسكان بسبب إيران".

ودعت جرينفيلد، المجلس إلى مواصلة التحقيق في هذه الحوادث.