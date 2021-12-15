انتحاريو المليشيات الحوثية يتساقطون عبر عشرات الانساق في الجبهة الجنوبية بمأرب وخسائرهم الفادحة تربك مشرفي المسيرة

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- خاص

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تعرضت المليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية لخسائر فادحة في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب, وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن المليشيات الحوثية دفعت خلال الساعات الماضية بعشرات الانساق لكنها تعرضت لخسائر فادحة بنيران الجيش الوطني ومدافعهم .

وأضاف المصدر أن صحراء مأرب وأودية البلق الشرقي سقطت فيها عشرات الجثث ما زالت بعضها مرمية منذ أربعة أيام .

كما تعرضت مليشيا إيران الحوثية أيضا لخسائر في معداتها وعتادها العسكري بسبب غارات التحالف العربي الذي كثف غاراته خلال اليومين الماضيين.

وتستميت المليشيات الحوثية لليوم التاسع على التوالي لإحداث أي تقدم في جبهات مأرب الجنوبية لكنها تتعرض لخسائر فادحة بشكل يومي, ما يرفع حصيلة خسائرها البشرية إلى الأعلى كلفة من نوعها طيلة السنوات الماضية.

كما لجأ الحوثيون الي سياسية الأرض المحروقة عبر قصف مكثف وكبير عبر قذائف المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة, لكن كل تلك المحاولات حالت دون أي تقدم جديد.

ورفعت المليشيات الحوثية أيضا علميات الحشد والتحشيد الجديدة بعد خسائرها في محافظة لتعويض خسائرها لكن الرفض المجتمعي يضع مسئولي الحشد امام مهمة أكثر صعوب من ذي قبل.