طفلك لا يفهم الرياضيات؟ تعرف على أفضل نصائح لحل هذه المعضلة

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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خبرني - تعد مادة الرياضيات الكابوس المزعج لدى معظم الأطفال. فدائماً ما نسمع شكواهم عن مدى صعوبتها وعدم القدرة على فهمها واستيعابها.

لكن يمكن تخطي تلك المشكلة. والعمل على تعزيز قدرة الطفل على فهم الرياضيات واستيعابها. من خلال اتباع بعض النصائح التي قدمتها أستاذة الرياضيات الفرنسية لاتيسيا غريل:

ـ التدرب على حل المسائل الرياضية:

التمرن على مجموعة من المسائل الرياضية، يتيح للطفل اكتساب الآليات التلقائية اللازمة لحل هذه المسائل، إلى أن ينجح في حل جميع التمارين تقريباً من دون تفكير، مثل حفظ جداول الضرب.

ـ تعلّم تشريح المشكلة

مع المستويات الدراسية الأعلى تتعقد المسائل الرياضية. الأمر الذي منهجاً تعليمياً مختلفاً. لحل المشكلة، من المهم أن يتدرب الطفل على ترجمة مثل هذه المسائل بطريقته الخاصة. من خلال استخدام كلماته الخاصة أو رسمها أو تشريحها أو إعادة صياغتها.

ـ المذاكرة بانتظام:

في هذا الإطار تقول غريل: «في يوم واحد، ينسى الطفل نصف المعلومات التي تعلمها. بعد يومين، ينسى 80?، وبعد أسبوع قد لا تبقى معلومة تذكر في ذاكرته»

لذا من الأفضل له أن يذاكر بانتظام ما تعلمه ليحافظ عليه، بدل أن يجهد نفسه باستعادة المعلومات بعد فترة طويلة من زمن تلقيه لها.

ـ عدم الانقطاع عن المذاكرة أثناء الإجازات:

السبب في أنه من الأفضل تجنب الانقطاع عن التدرب على الرياضيات خلال العطلات، هو أن استمرار حفظ المعلومة سهل بينما إنعاش الذاكرة هو أصعب بكثير.