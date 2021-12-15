مقتل مغترب يمني في أمريكا

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قُتل مغترب يمني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إثر سطو عصابة مسلحة على محله التجاري.

وقال المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان، إن الشاب “فضل علي القعيطي” قتل اثناء عملية سطو مسلح على المحل التجاري الذي يعمل فيه في منطقة بروكلن بمدينة نيويورك.

وأشار إلى أن حالات الاعتداء ارتفعت في الفترة الأخيرة على ملاك المحلات التجارية اليمنيين، في مدينة نيويورك بشكل غير مسبوق.

ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات الأمريكية، أو السفارة اليمنية بشأن الحادثة، حتى الآن.