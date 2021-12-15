قتلى وجرحى حوثيون بمعارك جنوبي مأرب

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سقط عديد القتلى والجرحى في صفوف المقاتلين الحوثيين الأربعاء، بمعارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني وغارات جوية بمقاتلات التحالف بقيادة السعودية غربي وجنوبي محافظة مأرب شمالي اليمن.
وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قتلى جرحى من الحوثيين سقطوا بقصف مدفعي لقوات الجيش وغارات جوية خلال الساعات الماضية جنوبي المحافظة.
وأضاف أن قوات الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الحوثيين بسلاح المدفعية بمنطقة بالكسارة غربي مأرب.