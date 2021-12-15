عاجل: هادي يستقبل منتخب الناشئين ويكرمهم بمبلغ عيني.. ماذا قال لهم وبماذا وجه؟

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-سبأ

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استقبل الرئيس، عبدربه منصور هادي، اليوم الاربعاء في مقر اقامته بالرياض، أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة الناشئين والذي أحرز كأس بطولة اتحاد غرب آسيا في نسختها الثامنة.

وفي اللقاء، هنأ الرئيس أعضاء بعثة المنتخب بمناسبة احرازه للبطولة.. مؤكداً أن ما حققه المنتخب الصغير يعد إنجازاً هو الأول في تاريخ الرياضة اليمنية.

واشار إلى ان هذا الإنجاز رسم البهجة والفرح على وجوه البسطاء من عامة الناس الذين وحدهم الهم الوطني كما وحدتهم الرياضة على الدوام وخرجوا في مختلف المحافظات إلى الشوارع والساحات للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز للتأكيد على وحدة اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي التي تجلت في انقى صورها وعبر عنها اليمنيين شباب وشيوخ واطفال ونساء في مختلف نواحي وارجاء وطننا الحبيب وفي الخارج واينما تواجد شعبنا الوفي الكريم.

وأشاد في الوقت نفسه بالأداء المشرف الذي قدمة اللاعبين خلال مباريات البطولة التي استضافتها المملكة العربية السعودية.. منوها بدور وزارة الشباب والرياضة والإتحاد العام لكرة القدم والفريق الفني والاداري في اعداد وتجهيز المنتخب .

ووجه هادي الحكومة بالإهتمام بهذا المنتخب ورعايته لتحقيق المزيد من والانتصارات.

وحث الرئيس لاعبي المنتخب على مواصلة التدريبات والحفاظ على اللياقة البدنية واكتساب الخبرات الرياضية من هذه المنافسات وعكسها في مشوارهم الكروي القادم لتحقيق الانتصارات الإيجابية ورفع اسم اليمن في المحافل الدولية.

كما كرم الرئيس المنتخب والجهازين الفني والإداري بمبلغ عيني لكل لاعب وعضو في الجهازين الفني والإداري نظير جهودهم التي بذلوها في المنافسة.. مثمناً مؤازرة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج للمنتخب ووقوفهم الى جانبه.

من جانبه عبر وزير الشباب والرياضة واعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين عن سرورهم البالغ بحفاوة الاستقبال وحرص الرئيس على لقائهم للتأكيد على أهمية الدور والرسالة التي اضطلع بها الشباب في رفع اسم اليمن ورايتها في مختلف المحافل الكروية..مثمنين دعم ألرئيس الدائم للرياضة والرياضيين في مختلف المناسبات والظروف مهدين هذا الانجاز والكأس لفخامة الرئيس والشعب اليمني.

حضر الاستقبال مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم احمد العيسي.

وحقق المنتخب اليمني كأس اتحاد غرب آسيا بعد مباراة مثيرة في النهائي امام السعودية انتهت لصالح منتخبنا بركلات الترجيح 4-3.

واستهل المنتخب مشواره في البطولة بالفوز على الاردن 3-1 ثم على البحرين 5-0 وفي نصف النهائي تغلب على سوريا 2-1.

واحتفلت الجماهير اليمنية في عموم محافظات اليمن، بهذا الانجاز التاريخي غير المسبوق.