وزير المالية اليمني يتوقع انهيار وشيك للاقتصاد ويستنجد بالسعودية عاجل: هادي يستقبل منتخب الناشئين ويكرمهم بمبلغ عيني.. ماذا قال لهم وبماذا وجه؟ عطل في يوتيوب والموقع يعلن حل المشكلة مسئول في الأمم المتحدة يتحدث عن زيارته الى تعز ومأرب ومحافظات اخرى تحذيرات لا تفوتك منها بعد الكشف عن خطر مميت لبخاخات الأنف اختطاف وابتزاز ونهب للمليشيات الحوثية في صنعاء وعمران لتعويض خسائرها في جبهات مأرب بعد احراز تقدمات جديدة للجيش الوطني أكثر من 100 منظمة يمنية ودولية تطالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على «الحوثي» تفاصيل مفاجئة حول محاولة انسحاب إسرائيل من التطبيع مع الإمارات...صدمت البيت الأبيض تفاصيل قرار مفاجئ وتاريخي من الجزائر في منح تونس قرضا قيمته 300 مليون دولار تعرض للتعذيب بسجون الحوثي.. مختطف يضرب عن الطعام منذ 50 يوماً ودعوة لإنقاذه
أعلن موقع يوتيوب التابع لشركة "ألفابت"، اليوم الأربعاء، أنه حل مشكلة تسببت في تعذر وصول آلاف المستخدمين إلى منصته أو مواجهتهم بطئاً في الخدمات.
وأوضح يوتيوب على تويتر "إذا كنتم قد واجهتم بطئاً في الخدمات عن المعتاد أو مشكلة في الدخول على يوتيوب في وقت سابق اليوم، فقد وجدنا حلا لذلك. المشكلة استمرت نحو 20 دقيقة".
وكان موقع "داون ديتكتور" كشف في وقت سابق، أن "يوتيوب" تعطل عن العمل وانقطعت خدماته عن آلاف المستخدمين.
ويتتبع "داون ديتكتور"، الذي أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في الدخول على يوتيوب، يتتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.
ويتتبع "داون ديتكتور"، الذي أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في الدخول على يوتيوب، يتتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.
كما، تسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات أمازون السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعذر الوصول إلى نتفلكس وديزني وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في أمازون.
وقال موقع تول تيستر الذي يراجع أدوات الإنترنت إن يوتيوب واجه 65 انقطاعا على مدار الاثني عشر شهرا المنصرمة.