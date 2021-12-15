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تحذيرات لا تفوتك منها بعد الكشف عن خطر مميت لبخاخات الأنف

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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 تسبب العقاقير الشائعة التي تضيق الأوعية المستخدمة في نزلات البرد الإدمان ومشاكل في القلب، حسب صحيفة "الكونفيدنسيال" الإسبانية.

تقتبس الصحيفة كلمات طبيب أنف وأذن وحنجرة في المستشفى السريري في سانتياغو دي كومبوستيلا، وعضو الجمعية الإسبانية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، كريستيان كالفو، الذي تحدث عن آلية الإدمان.

وقال: "في الأيام الأولى، يعمل الدواء بشكل رائع، يضيق الغشاء المخاطي للأنف، مما يحرر المساحة ويسمح بالتنفس بشكل أفضل.

ومع ذلك، سرعان ما يتسبب في متلازمة الارتداد.

بمعنى آخر، عندما يضعف تأثير الدواء، يتضخم الغشاء المخاطي بشكل أكبر.

لذلك، يجب إعادة استخدام الدواء.

هذا يخلق حلقة مفرغة".

بالإضافة إلى ذلك، تعاطي مثل هذه المواد يمكن أن يتسبب في زيادة الضغط، وانثقاب الحاجز الأنفي، والسكتة الدماغية، وكذلك إثارة مخاطر على نظام القلب والأوعية الدموية.

قوة الإرادة فقط هي التي تساعد على التخلص من الاعتماد على بخاخات الأنف

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