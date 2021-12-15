تفاصيل قرار مفاجئ وتاريخي من الجزائر في منح تونس قرضا قيمته 300 مليون دولار

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ذكرت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر قدمت لتونس قرضا تبلغ قيمته 300 مليون دولار.
ونشرت الجريدة في عددها الأخير أمرا رئاسيا بالموافقة على بروتوكول مالي مبرم بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون أول، بين حكومتي البلدين، بحسب موقع "شمس إف إم".
وينص البروتوكول على تقديم قرض لصالح الجمهورية التونسية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سوف يزور تونس، غدا الأربعاء، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وكانت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، قالت الشهر الماضي إن بلادها تعمل مع الجزائر من أجل الانطلاق في "استراتيجية متكاملة" في العلاقات الثنائية بينهما