ولي عهد الكويت يوجه رسالة مهمة وقوية إلى الملك سلمان

تفاصيل مفاجئة حول محاولة انسحاب إسرائيل من التطبيع مع الإمارات...صدمت البيت الأبيض تفاصيل قرار مفاجئ وتاريخي من الجزائر في منح تونس قرضا قيمته 300 مليون دولار تعرض للتعذيب بسجون الحوثي.. مختطف يضرب عن الطعام منذ 50 يوماً ودعوة لإنقاذه «الغذاء العالمي» يطلق تحذّير عاجل من انزلاق اليمن نحو المجاعة تفاصيل نتائج الموجهات والضربات الجوية في جبهات مأرب والجوف وصعدة خلال الساعات الماضية بالأرقام «التحالف» يدمّر مواقع سرية لتخزين «الصواريخ والمسيّرات» بصنعاء عاجل..بعد ان توعد برد حازم.. التحالف يطلق عملية جوية ضد المليشيات بـ صنعاء قرار مفاجيء .. دولة خليجية توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار شكى تعقد مهمته.. ”غروندبرغ“ يقدم احاطة مطولة لمجلس الأمن كشف فيها تفاصيل 3 شهور من المباحثات (نص الاحاطة) بعد ظهور ملامح فشل المحادثات أمريكا تجهز “بدائل” للاتفاق النووي الإيراني”
وجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب مشاركته في القمة الخليجية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.
ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ولي العهد الكويتي كان يمثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في القمة الخليجية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ولي عهد الكويت أعرب للملك سلمان عن تقديره لكرم الضيافة والرعاية التي يوليها للمشاركين في القمة الخليجية.
وشارك ولي العهد الكويتي في اجتماعات الدورة رقم 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد ولي عهد الكويت على أهمية ما توصلت إليه القمة من قرارات قال إنها تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك