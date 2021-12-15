ولي عهد الكويت يوجه رسالة مهمة وقوية إلى الملك سلمان

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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وجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب مشاركته في القمة الخليجية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.

ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ولي العهد الكويتي كان يمثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في القمة الخليجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن ولي عهد الكويت أعرب للملك سلمان عن تقديره لكرم الضيافة والرعاية التي يوليها للمشاركين في القمة الخليجية.

وشارك ولي العهد الكويتي في اجتماعات الدورة رقم 42 للمجلس الأعلى ل‍مجلس التعاون الخليجي.

وأكد ولي عهد الكويت على أهمية ما توصلت إليه القمة من قرارات قال إنها تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك