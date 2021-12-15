«التحالف» يدمّر مواقع سرية لتخزين «الصواريخ والمسيّرات» بصنعاء

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية ، تدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية أزال بصنعاء.

وأوضح «التحالف» في بيان، أنه «تم تدمير كهفين جبليين تم انشاؤها لتخزين الصواريخ الباليستية، وتدمير 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة».

‏ وأكد «التحالف» أن تدمير القدرات وتحييد التهديد يتطلب استمرار العملية لتحقيق أهدافها