تفاصيل نتائج الموجهات والضربات الجوية في جبهات مأرب والجوف وصعدة خلال الساعات الماضية بالأرقام «التحالف» يدمّر مواقع سرية لتخزين «الصواريخ والمسيّرات» بصنعاء عاجل..بعد ان توعد برد حازم.. التحالف يطلق عملية جوية ضد المليشيات بـ صنعاء قرار مفاجيء .. دولة خليجية توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار شكى تعقد مهمته.. ”غروندبرغ“ يقدم احاطة مطولة لمجلس الأمن كشف فيها تفاصيل 3 شهور من المباحثات (نص الاحاطة) بعد ظهور ملامح فشل المحادثات أمريكا تجهز “بدائل” للاتفاق النووي الإيراني” قائد القوات البرية السعودية يدشن طائرات "الصقر الأسود" صور نص كلمة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون في القمة الـ42.. تأكيد على تنسيق الجهود لمواجهة التحديات قمة الخليج الـ42.. دول الخليج تعلن موقفاً موحداً ضد «أيران» والمملكة تضع شروطاً لحل الأزمة اليمنية ميشال عون يوجه صفعة لمليشيا حزب الله.. ماذا يحدث في لبنان؟
أعلن تحالف دعم الشرعية ، تدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية أزال بصنعاء.
وأوضح «التحالف» في بيان، أنه «تم تدمير كهفين جبليين تم انشاؤها لتخزين الصواريخ الباليستية، وتدمير 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة».
وأكد «التحالف» أن تدمير القدرات وتحييد التهديد يتطلب استمرار العملية لتحقيق أهدافها