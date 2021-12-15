عاجل..بعد ان توعد برد حازم.. التحالف يطلق عملية جوية ضد المليشيات بـ صنعاء

الأربعاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل بدء عملية قصف جوي لأهداف حوثية عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأضاف التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديدات الإرهابية.

كما، أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أعلن أمس الإثنين، أن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

خسائر بشرية للحوثي

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء مقتل 210 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديون، في مأرب والجوف.

كما أضاف، في تقرير شبه يومي، أنه نفذ 31 عملية استهداف خلال 24 ساعة الماضية، دمرت 20 آلية عسكرية.