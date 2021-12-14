قرار مفاجيء .. دولة خليجية توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 436

قررت الإمارات تعليق المناقشات حول شراء صفقة طائرات أمريكية تبلغ قيمتها 35 مليار دولار بشكل مفاجئ.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إماراتي قوله إن “أبو ظبي”، أبلغت الولايات المتحدة أنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات “إف-35”.

وأوضح المسؤول أن “الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد أدى إلى إعادة تقييم” صفقة شراء المقاتلات الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تظل موردا مفضلا للمتطلبات الدفاعية المتطورة وقد يعاد فتح المناقشات بشأن الطائرة إف-35 مستقبلا”.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة قيمتها 23 مليار دولار لشراء طائرات أمريكية الصنع من طراز “إف-35” وطائرات مسيرة من طراز “ريبر” وذخائر متطورة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحليف الخليجي اشتكى من أن الاشتراطات الأمنية الأمريكية مرهقة للغاية.