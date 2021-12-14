قرار مفاجيء .. دولة خليجية توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار شكى تعقد مهمته.. ”غروندبرغ“ يقدم احاطة مطولة لمجلس الأمن كشف فيها تفاصيل 3 شهور من المباحثات (نص الاحاطة) بعد ظهور ملامح فشل المحادثات أمريكا تجهز “بدائل” للاتفاق النووي الإيراني” قائد القوات البرية السعودية يدشن طائرات "الصقر الأسود" صور نص كلمة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون في القمة الـ42.. تأكيد على تنسيق الجهود لمواجهة التحديات قمة الخليج الـ42.. دول الخليج تعلن موقفاً موحداً ضد «أيران» والمملكة تضع شروطاً لحل الأزمة اليمنية ميشال عون يوجه صفعة لمليشيا حزب الله.. ماذا يحدث في لبنان؟ منظمة ميون تحذر من كلفة إنسانية باهظة باستمرار التصعيد الحوثي في مأرب السلطة المحلية بمأرب تناقش تدخلات منظمة اليونيسف والجمعية الكويتية للإغاثة الجيش الوطني يعلن تحرير مواقع جديدة جنوب مارب ويكشف مستجدات المعركة
دشن قائد القوات البرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير طائرات الصقر الأسود التابعة للقوات البرية الملكية السعودية بالمنطقة الشمالية.
حضر التدشين قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعددٌ من قادة الأسلحة والهيئات