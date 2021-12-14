السلطة المحلية بمأرب تناقش تدخلات منظمة اليونيسف والجمعية الكويتية للإغاثة

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع مسؤولة حماية الطفل في مكتب منظمة اليونيسيف باليمن ميكيبا يمانو، التعاون والتنسيق مع المنظمة في تنفيذ المشاريع والتدخلات الإنسانية في قطاعي التعليم والمياه في المحافظة.

واستعرض اللقاء أبرز المشاريع التي تنفذها المنظمة بمأرب منها توفير خدمات المياه لـ23 مخيما للنازحين، وبناء حمامات في عدة مدارس، بالإضافة إلى إنشاء 118خيمة كفصول دراسية مؤقتة في عدد من المخيمات، فضلا عن برامج الحماية وغيرها من المشاريع الإنسانية ذات العلاقة بالطفولة.

وأشاد الوكيل مفتاح بجهود ومشاريع وتدخلات منظمة اليونيسيف، خاصة في مجالي التعليم والمياه، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتذليل الصعوبات أمامها.

وتطرق إلى ما تتعرض له الطفولة في اليمن بشكل عام وفي محافظة مأرب مأرب بشكل خاص من جرائم وانتهاكات مستمرة من قبل مليشيا الحوثي وحربها العبثية التي فرضتها على الشعب اليمني و تسببت في مضاعفة معاناة اليمنيين وفي مقدمتهم الأطفال.

وحمل وكيل محافظة مأرب المليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب اليمني على مدى السنوات الماضية.

من جانبها أشادت المسؤولة الأممية بمستوى الشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية في تنفيذ مشاريعها الإنسانية في المحافظة مبدية تعاطفها الكبير مع ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات ونقص في الخدمات الأساسية.

كما ناقش الوكيل مفتاح مع رئيس لجنة الإغاثة في الجمعية الكويتية للإغاثة المهندس جمال عبدالخالق النوري مشاريع وبرامج الجمعية المقدمة للنازحين في المحافظة.

بدوره أوضح رئيس وفد الجمعية الكويتية للإغاثة، أن زيارته تهدف للاطلاع على الوضع الإنساني في مخيمات النزوح في مأرب عن كثب وتقييم مشاريع الجمعية المنفذة، والتعرف على الاحتياجات الأساسية والملحة للمرحلة القادمة.. مبديا استعداد الجمعية الكويتية لمضاعفة جهودها وتقديم مزيد من الدعم للنازحين بما يسهم في التخفيف من معاناتهم .