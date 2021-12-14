الجيش الوطني يعلن تحرير مواقع جديدة جنوب مارب ويكشف مستجدات المعركة

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أعلنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة جنوب مارب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من تطهير مواقع ومرتفعات حاكمة وألحقوا بالمليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية وأعطبت اثنين أطقم وسقوط من عليها بين قتيل وجريح.
وبالتزامن دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم وعربتين بي إم بي ومصرع جميع من كانوا على متنها.