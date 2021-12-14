المركزي اليمني يعلن عن نتائج المزاد الخامس من بيع النقد الأجنبي

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الثلاثاء، نتائج المزاد الإلكتروني الثالث لبيع 15 مليون دولار أمريكي والتي أعلن عنها يوم الإثنين الماضي.

وأكد البنك في بيان له على موقعه الرسمي، أن مزادات بيع العملة الأجنبية ستكون مستمرة بشكل أسبوعي.

وأوضح أن حجم العطاءات المقبولة وصلت إلى عشرة مليون دولار و200 ألف دولار أمريكي، وبسعر 1350 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي.

وقبل أسابيع عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني مع استمرار انهيار العملة الوطنية “الريال”، وتزايد الاحتجاجات ضد الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسبب توسع الفقر وغلاء المعيشة.

كما كلّف “هادي” الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقيين عمل البنك المركزي منذ نقله إلى “عدن” في سبتمبر/أيلول2016 حتى نهاية 2021 وتقديم النتائج رئاسة البلاد خلال 90 يوماً أي في مطلع مارس/آذار2022م.