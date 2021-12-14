الإمارات تهدد الولايات المتحدة وتبعث رسالة الى الإدارة الامريكية

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات هددت الولايات المتحدة بالانسحاب من صفقة طائرات "إف-35" وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن أن الحكومة الإماراتية أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأنها تعتزم إنهاء الصفقة لأن أبو ظبي اعتقدت أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني "مرهقة للغاية".
وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت صفقة الأسلحة، التي تم توقيعها في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، قد ألغيت بالفعل، أو أن التهديد الإماراتي مجرد خطوة تفاوضية عشية زيارة وفد عسكري إماراتي رفيع للبنتاغون من أجل إجراء محادثات لمدة يومين.
ووفقا للصحيفة، فإن المسؤولين الأمريكيين ينتابهم "قلق متزايد بشأن نفوذ الصين داخل الإمارات العربية المتحدة"، ما دفعهم إلى "تحديد شروط من شأنها أن تضمن أن الجيل الخامس من المقاتلات النفاثة والطائرات بدون طيار المتقدمة لن تكون عرضة للتجسس الصيني".