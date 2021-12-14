تحذير من موجة صقيع ”ضريب“ ستضرب 5 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

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حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم الثلاثاء، من اشتداد موجة البرد القارس وتكون الصقيع “الضريب” على عدد من محافظات البلاد خلال الساعات القادمة.
وتوقع المركز في نشرته الجوية، بطقس بارد إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع وغرب كلٍ من الجوف ومارب”، وبارد على مرتفعات محافظات (تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت).
وأشار إلى “طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال هطول أمطار خفيفة على سواحل محافظتي المهرة وحضرموت، والرياح معتدلة السرعة نشطة على (جنوب الساحل الغربي وباب المندب وغرب خليج عدن) وأقصى سرعة لها 27 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال واضطراب البحر.
وأوضح أن المناطق الصحراوية، من المتوقع أن يكون الطقس صحو بوجه عام وبارد نسبياً إلى بارد أثناء الليل والصباح الباكر.
وفي أرخبيل سقطرى، توقع أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزيئاً، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وحذر الأرصاد كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل و الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.
ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.
ونبه الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر حيث قد يصل ارتفاع الموج إلى 4 أمتار.