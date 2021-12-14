تشييع رسمي وشعبي لجثمان الشهيد القائد اللواء الركن ناصر الذيباني

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جرت بمحافظة مأرب، اليوم، مراسيم رسمية وشعبية لتشييع جثمان الشهيد البطل اللواء الركن ناصر الذيباني، رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع، ومواراة جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء. وتقدم مراسيم التشييع وزير الدفاع الفريق الركن محمد
علي المقدشي، بحضور قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وجموع كبيرة من المواطنين. وخلال التشييع أشاد وزير الدفاع الفريق المقدشي بتضحيات الشهيد القائد ومواقفه الشجاعة وأدواره العظيمة في الدفاع عن الوطن والجمهورية..
منوها بأن الشهيد الذيباني كان من أوائل الضباط الذين لبّوا نداء الواجب وقاتل في كل منطقة وفي كل جبهة حتى نال شرف الشهادة التي طالما تمناها..
.مشيراً الى ان الوطن وقواته المسلحة خسرت برحيله واحداً من ضباطها الصادقين الذين عرفناهم في كل موقع ومعركة. وأكد الفريق المقدشي، أن اليمن وقواته المسلحة ولادة بالقادة المخلصين الذين سيمضون على درب الشهداء.
.مؤكداً ثقته في ان هذه التضحيات الباسلة لن تزيد القادة والجنود الا شموخاً وصلابة وأن الدماء الزكية لن تذهب هدراً وأن النصر سيتحقق بفضل الله وبفضل نضالات وتضحيات الابطال. من جهتهم، جدد القادة والمشيعون العهد والوفاء بالمضي قدماً نحو استكمال معركة النضال حتى تحرير كامل التراب الوطني واستعادة سيادة اليمن وسلامته وأمنه واستقراره..
مؤكدين أن رحيل القادة الابرار باعثاً للروح المعنوية لجميع الاحرار في مختلف الميادين، وان هذه التضحيات هي ضريبة النصر، وأن سير القادة ستبقى مصابيح للنور تضيء طريق الحرية وتشعل جذوة الفداء في قلوب كل الغيورين والشرفاء.