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تعرف على أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء :

في صنعاء 

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.70

بيع السعودي 158.90

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1375

بيع الدولار 1380

شراء السعودي 362

بيع السعودي 365

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