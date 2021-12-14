تعرف على أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم عاجل: التحالف يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة في أجواء اليمن ومقتل اكثر من 200 حوثي بينهم قيادات قتلى وجرحى حوثيين في محاولة تسلل فاشلة الى مواقع الجيش بصعدة تعرف على مبابي اليمن.. اللاعب الصغير المتوج بلقب هداف بطولة غرب آسيا ناشئو اليمن يجمعون شتات البلاد بلقب تاريخي في بطولة غرب آسيا تنسيق مشترك بين المليشيات الحوثية والقاعدة ومصادر تكشف التفاصيل التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة إصابات في عدن خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا تصريحات جديدة للكويت تعلن. فية مساندتها الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية شركة سبأفون تقدم هدية نوعية لمنتخب الناشئين بمناسبة الفوز بكأس غرب آسيا
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء :
في صنعاء
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.70
بيع السعودي 158.90
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1375
بيع الدولار 1380
شراء السعودي 362
بيع السعودي 365