عاجل: التحالف يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة في أجواء اليمن ومقتل اكثر من 200 حوثي بينهم قيادات

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن التحالف العربي قبل قليل الثالثة عصرا تدمير 4 طائرات مسيرة في الأجواء اليمنية.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية ، مقتل 210 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديون، في مأرب والجوف.

وأضاف، في تقرير شبه يومي، أنه نفذ 31 عملية استهداف خلال 24 ساعة الماضية، دمرت 20 آلية عسكرية.

إلى ذلك،أعلن استهداف آلية عسكرية واحدة تابعة للحوثيين في الساحل الغربي، مشدداً على دعم عمليات القوات اليمنية في تلك المناطق.

وكان التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر.