تعرف على أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم عاجل: التحالف يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة في أجواء اليمن ومقتل اكثر من 200 حوثي بينهم قيادات قتلى وجرحى حوثيين في محاولة تسلل فاشلة الى مواقع الجيش بصعدة تعرف على مبابي اليمن.. اللاعب الصغير المتوج بلقب هداف بطولة غرب آسيا ناشئو اليمن يجمعون شتات البلاد بلقب تاريخي في بطولة غرب آسيا تنسيق مشترك بين المليشيات الحوثية والقاعدة ومصادر تكشف التفاصيل التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة إصابات في عدن خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا تصريحات جديدة للكويت تعلن. فية مساندتها الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية شركة سبأفون تقدم هدية نوعية لمنتخب الناشئين بمناسبة الفوز بكأس غرب آسيا
اعلن التحالف العربي قبل قليل الثالثة عصرا تدمير 4 طائرات مسيرة في الأجواء اليمنية.
كما أعلن تحالف دعم الشرعية ، مقتل 210 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديون، في مأرب والجوف.
وأضاف، في تقرير شبه يومي، أنه نفذ 31 عملية استهداف خلال 24 ساعة الماضية، دمرت 20 آلية عسكرية.
إلى ذلك،أعلن استهداف آلية عسكرية واحدة تابعة للحوثيين في الساحل الغربي، مشدداً على دعم عمليات القوات اليمنية في تلك المناطق.
وكان التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر.