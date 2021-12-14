قتلى وجرحى حوثيين في محاولة تسلل فاشلة الى مواقع الجيش بصعدة

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء. ان الجيش الوطني أفشل محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في الصفراء بمحافظة صعدة.

وتمكنت قوات الجيش، من افشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً، على مواقع الجيش الوطني في وادي عار بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وذكر المصدر لوكالة (سبأ)، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها، أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا(لم يحدد عددهم) التي حاولت التسلل على مواقع الجيش الوطني فيما لاذ البقية بالفرار.