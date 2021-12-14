قتلى وجرحى حوثيين في محاولة تسلل فاشلة الى مواقع الجيش بصعدة تعرف على مبابي اليمن.. اللاعب الصغير المتوج بلقب هداف بطولة غرب آسيا ناشئو اليمن يجمعون شتات البلاد بلقب تاريخي في بطولة غرب آسيا تنسيق مشترك بين المليشيات الحوثية والقاعدة ومصادر تكشف التفاصيل التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة إصابات في عدن خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا تصريحات جديدة للكويت تعلن. فية مساندتها الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية شركة سبأفون تقدم هدية نوعية لمنتخب الناشئين بمناسبة الفوز بكأس غرب آسيا شركة النفط تعلن خفض سعر البنزين ابتداءاً من اليوم 10 ألف دولار لكل لاعب.. مجموعة هائل سعيد تكافئ منتخبنا الوطني للناشئين
قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء. ان الجيش الوطني أفشل محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في الصفراء بمحافظة صعدة.
وتمكنت قوات الجيش، من افشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً، على مواقع الجيش الوطني في وادي عار بمديرية الصفراء محافظة صعدة.
وذكر المصدر لوكالة (سبأ)، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها، أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا(لم يحدد عددهم) التي حاولت التسلل على مواقع الجيش الوطني فيما لاذ البقية بالفرار.