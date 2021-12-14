قتلى وجرحى حوثيين في محاولة تسلل فاشلة الى مواقع الجيش بصعدة تعرف على مبابي اليمن.. اللاعب الصغير المتوج بلقب هداف بطولة غرب آسيا ناشئو اليمن يجمعون شتات البلاد بلقب تاريخي في بطولة غرب آسيا تنسيق مشترك بين المليشيات الحوثية والقاعدة ومصادر تكشف التفاصيل التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة إصابات في عدن خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا تصريحات جديدة للكويت تعلن. فية مساندتها الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية شركة سبأفون تقدم هدية نوعية لمنتخب الناشئين بمناسبة الفوز بكأس غرب آسيا شركة النفط تعلن خفض سعر البنزين ابتداءاً من اليوم 10 ألف دولار لكل لاعب.. مجموعة هائل سعيد تكافئ منتخبنا الوطني للناشئين
محمد البرواني، او كما يحلو للجماهير اليمنية، تسميته بـ مبابي اليمن، لاعب انيق ومرواغ خطير يجيد اقتناص انصاف الفرص ويضع الكرات بكل سهولة في شباك الخصوم.
توج محمد البرواني لاعب منتخبنا اليمني للناشئين امس بلقب هداف البطولة برصيد 4 اهداف سجلها في 3 مباريات.
سجل البرواني هدفا في اول مباريات المنتخب في البطولة امام الاردن، ثم هدفين في شباك البحرين وهدف في النهائي اما السعودية.
ومساء امس حقق المنتخب اليمني لقبا تاريخيا بعد فوزه في المباراة النهائية على السعودية في مدينة الدمام بركلات الترجيح 4-3.
وتوج المنتخب بكأس اتحاد غرب آسيا للناشئين لاول مرة في تاريخ المنتخبات اليمنية.
وانتهى الشوط الاول بين المنتخبين دون اهداف، ومع بداية الشوط الثاني، سجل الهداف محمد البرواني هدف التقدم لليمن.
وحافظ المنتخب اليمني على النتيجة حتى الدقيقة 92 حيث تمكنت السعودية من احراز هدف التعادل، ليحتكم الفريقان للركلات الترجيحية
وشهدت المحافظات اليمنية احتفالات وفرحة عارمة ومسيرات جماهيرية حاشدة.