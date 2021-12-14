تعرف على مبابي اليمن.. اللاعب الصغير المتوج بلقب هداف بطولة غرب آسيا

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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محمد البرواني، او كما يحلو للجماهير اليمنية، تسميته بـ مبابي اليمن، لاعب انيق ومرواغ خطير يجيد اقتناص انصاف الفرص ويضع الكرات بكل سهولة في شباك الخصوم.

توج محمد البرواني لاعب منتخبنا اليمني للناشئين امس بلقب هداف البطولة برصيد 4 اهداف سجلها في 3 مباريات.

سجل البرواني هدفا في اول مباريات المنتخب في البطولة امام الاردن، ثم هدفين في شباك البحرين وهدف في النهائي اما السعودية.

ومساء امس حقق المنتخب اليمني لقبا تاريخيا بعد فوزه في المباراة النهائية على السعودية في مدينة الدمام بركلات الترجيح 4-3.

وتوج المنتخب بكأس اتحاد غرب آسيا للناشئين لاول مرة في تاريخ المنتخبات اليمنية.

وانتهى الشوط الاول بين المنتخبين دون اهداف، ومع بداية الشوط الثاني، سجل الهداف محمد البرواني هدف التقدم لليمن.

وحافظ المنتخب اليمني على النتيجة حتى الدقيقة 92 حيث تمكنت السعودية من احراز هدف التعادل، ليحتكم الفريقان للركلات الترجيحية

وشهدت المحافظات اليمنية احتفالات وفرحة عارمة ومسيرات جماهيرية حاشدة.