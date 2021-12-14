ناشئو اليمن يجمعون شتات البلاد بلقب تاريخي في بطولة غرب آسيا تنسيق مشترك بين المليشيات الحوثية والقاعدة ومصادر تكشف التفاصيل التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة إصابات في عدن خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا تصريحات جديدة للكويت تعلن. فية مساندتها الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية شركة سبأفون تهنئي الشعب اليمني بمناسبة الفوز بكأس غرب آسيا للناشئين شركة النفط تعلن خفض سعر البنزين ابتداءاً من اليوم 10 ألف دولار لكل لاعب.. مجموعة هائل سعيد تكافئ منتخبنا الوطني للناشئين التحالف يعلن عن 28 استهدافاً أربكت المليشيات الحوثية في مأرب والجوف ومقتل 140 عنصراً اليمن يرحب بالبيانات السعودية ـ الخليجية
أكدت الكويت التزامها بالوقوف إلى جانب اليمن لاستعادة أمنه واستقراره، معربة عن دعمها للجهود الدولية التي من شأنها حل الأزمة في اليمن الذي تمزقه الحرب منذ العام 2015.
وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، إن الكويت ملتزمة "بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن".
وأضاف أن بلاده تدعم "مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي يتخذها المبعوث الخاص في هذا الإطار".
وقدم ليندر كينغ للناصر شرحا عن آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وأبرز الجهود التي يبذلها في إطار دفع المسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.
وأعرب عن "بالغ الثناء والتقدير لدور الكويت وإسهاماتها ومساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني