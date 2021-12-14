تصريحات جديدة للكويت تعلن. فية مساندتها الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكدت الكويت التزامها بالوقوف إلى جانب اليمن لاستعادة أمنه واستقراره، معربة عن دعمها للجهود الدولية التي من شأنها حل الأزمة في اليمن الذي تمزقه الحرب منذ العام 2015.

وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، إن الكويت ملتزمة "بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن".

وأضاف أن بلاده تدعم "مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي يتخذها المبعوث الخاص في هذا الإطار".

وقدم ليندر كينغ للناصر شرحا عن آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وأبرز الجهود التي يبذلها في إطار دفع المسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.

وأعرب عن "بالغ الثناء والتقدير لدور الكويت وإسهاماتها ومساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني