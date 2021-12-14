شركة سبأفون تهنئي الشعب اليمني بمناسبة الفوز بكأس غرب آسيا للناشئين

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اعلنت شركة سبأفون من مركزها الرئيسي في العاصمة عدن أن تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للمنتخب اليمني للناشئين ولطاقمة الفني والإداري والشعب اليمني بمناسبة الفوز بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين تحت سن ١٧ سنه في دورتها الثامنة ،

وقالت في بيانات يسر شركة سبأفون أن تعلن بهذه المناسبة السعيدة عن تقديم رقم بلاتيني لكل لاعب ولكافة أعضاء الطاقم الفني والإداري مع مكالمات مجانية ضمن الشبكة طوال العام ٢٠٢٢، متمنية لأشبالنا المزيد من التألق والنجاح في البطولات القادمة