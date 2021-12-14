ناشئو اليمن يجمعون شتات البلاد بلقب تاريخي في بطولة غرب آسيا تنسيق مشترك بين المليشيات الحوثية والقاعدة ومصادر تكشف التفاصيل التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة إصابات في عدن خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا تصريحات جديدة للكويت تعلن. فية مساندتها الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية شركة سبأفون تهنئي الشعب اليمني بمناسبة الفوز بكأس غرب آسيا للناشئين شركة النفط تعلن خفض سعر البنزين ابتداءاً من اليوم 10 ألف دولار لكل لاعب.. مجموعة هائل سعيد تكافئ منتخبنا الوطني للناشئين التحالف يعلن عن 28 استهدافاً أربكت المليشيات الحوثية في مأرب والجوف ومقتل 140 عنصراً اليمن يرحب بالبيانات السعودية ـ الخليجية
اعلنت شركة سبأفون من مركزها الرئيسي في العاصمة عدن أن تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للمنتخب اليمني للناشئين ولطاقمة الفني والإداري والشعب اليمني بمناسبة الفوز بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين تحت سن ١٧ سنه في دورتها الثامنة ،
وقالت في بيانات يسر شركة سبأفون أن تعلن بهذه المناسبة السعيدة عن تقديم رقم بلاتيني لكل لاعب ولكافة أعضاء الطاقم الفني والإداري مع مكالمات مجانية ضمن الشبكة طوال العام ٢٠٢٢، متمنية لأشبالنا المزيد من التألق والنجاح في البطولات القادمة