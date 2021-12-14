شركة النفط تعلن خفض سعر البنزين ابتداءاً من اليوم

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن، الإثنين، خفض سعر مادة البترول اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تماشيا مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية المتأثرة بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني.



وقالت الشركة في منشور على حسابها إنها ستبيع الجالون البنزين سعة 20 لترا بنحو 18.600 ريال يمني (13.7) دولار، بدلا من التسعيرة القديمة التي كانت 21.800 ريال (16.1) دولار لنفس الكمية.



وأضافت أنها خفضت 3200 ريال (2.3) دولار.



ومنذ أسبوع تشهد العملة تحسناً ملحوظاً متأثرة بقرار تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي بعد أن وصلت العملة إلى أسوأ قيمة لها أمام العملات الأجنبية.