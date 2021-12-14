ناشئو اليمن يجمعون شتات البلاد بلقب تاريخي في بطولة غرب آسيا تنسيق مشترك بين المليشيات الحوثية والقاعدة ومصادر تكشف التفاصيل التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة إصابات في عدن خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا تصريحات جديدة للكويت تعلن. فية مساندتها الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية شركة سبأفون تهنئي الشعب اليمني بمناسبة الفوز بكأس غرب آسيا للناشئين شركة النفط تعلن خفض سعر البنزين ابتداءاً من اليوم 10 ألف دولار لكل لاعب.. مجموعة هائل سعيد تكافئ منتخبنا الوطني للناشئين التحالف يعلن عن 28 استهدافاً أربكت المليشيات الحوثية في مأرب والجوف ومقتل 140 عنصراً اليمن يرحب بالبيانات السعودية ـ الخليجية
أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم، الإثنين، تقديم مكافئة مالية لأعضاء منتخبنا الوطني للناشئين؛ عقب فوزهم ببطولة غرب آسيا، في المباراة النهائية التي جمعتهما مع المنتخب السعودي في مدينة الدمام، مساء الإثنين.
وفي بيان لها، أعلنت المجموعة التجارية الأكبر في اليمن، "تقديم مكافأة مالية قيمتها 10 آلاف دولار لكل لاعب، وكل أفراد الطاقم الإداري والفني للفريق".
وعبّرت المجموعة "عن سعادتها بهذا الإنجاز الكروي غير المسبوق، الذي حققه أشبال اليمن الأبطال بإحرازهم لبطولة غرب أسيا للناشئين تحت 17 سنة لأول مرة في تاريخ اليمن".
وأعربت عن "أملها في استمرار مسيرة النجاح لهذا المنتخب المتميز ومواصلة عطاءه نحو تقديم المزيد من التألق والتميز الكروي الذي يسعد ملايين اليمنيين".
وأكدت مجموعة هائل سعيد أن "أشبال وناشئو اليمن قدموا أروع صور الانجاز الكروي، وأنصع معاني الأخلاق الرياضية العالية التي تحلوا بها طيلة فترة البطولة والمباريات التي خاضها أشبالنا الأبطال".
وثمنت المجموعة الدور الكبير الذي قام به أعضاء الفريق ومدرب المنتخب وللطواقم المرافقة وللجماهير اليمنية التي آزرت الفريق في كل مكان حول العالم متمنية لهذا الفريق مزيدا من التألق والعطاء والانجاز.
هذا وكانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد أعلنت تقديم مكافئة مالية قدرها 5 آلاف دولار لكل لاعب، وتلفون آيفون، تكريما لهم بمناسبة فوزهم ببطولة غرب آسيا للناشئين لأول مرة في تاريخ اليمن.