10 ألف دولار لكل لاعب.. مجموعة هائل سعيد تكافئ منتخبنا الوطني للناشئين

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 471

أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم، الإثنين، تقديم مكافئة مالية لأعضاء منتخبنا الوطني للناشئين؛ عقب فوزهم ببطولة غرب آسيا، في المباراة النهائية التي جمعتهما مع المنتخب السعودي في مدينة الدمام، مساء الإثنين.



وفي بيان لها، أعلنت المجموعة التجارية الأكبر في اليمن، "تقديم مكافأة مالية قيمتها 10 آلاف دولار لكل لاعب، وكل أفراد الطاقم الإداري والفني للفريق".



وعبّرت المجموعة "عن سعادتها بهذا الإنجاز الكروي غير المسبوق، الذي حققه أشبال اليمن الأبطال بإحرازهم لبطولة غرب أسيا للناشئين تحت 17 سنة لأول مرة في تاريخ اليمن".



وأعربت عن "أملها في استمرار مسيرة النجاح لهذا المنتخب المتميز ومواصلة عطاءه نحو تقديم المزيد من التألق والتميز الكروي الذي يسعد ملايين اليمنيين".



وأكدت مجموعة هائل سعيد أن "أشبال وناشئو اليمن قدموا أروع صور الانجاز الكروي، وأنصع معاني الأخلاق الرياضية العالية التي تحلوا بها طيلة فترة البطولة والمباريات التي خاضها أشبالنا الأبطال".



وثمنت المجموعة الدور الكبير الذي قام به أعضاء الفريق ومدرب المنتخب وللطواقم المرافقة وللجماهير اليمنية التي آزرت الفريق في كل مكان حول العالم متمنية لهذا الفريق مزيدا من التألق والعطاء والانجاز.



هذا وكانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد أعلنت تقديم مكافئة مالية قدرها 5 آلاف دولار لكل لاعب، وتلفون آيفون، تكريما لهم بمناسبة فوزهم ببطولة غرب آسيا للناشئين لأول مرة في تاريخ اليمن.