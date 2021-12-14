اليمن يرحب بالبيانات السعودية ـ الخليجية

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية بالبيانات المشتركة الصادرة عن المملكة العربية السعودية مع دول الخليج العربية بشأن اليمن خلال الجولة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين.

وثمن البيان الصادر عن الخارجية اليمنية أمس (الاثنين) عالياً العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية في العمل على مواجهة الأخطار والتهديدات المشتركة وبما يحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة العربية ويحقق الرخاء والازدهار والتنمية لكافة شعوب المنطقة.

كما جدد البيان موقف الحكومة اليمنية الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 وتأييدها للمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار كخطوة مهمة لمعالجة كافة القضايا الإنسانية، وأهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الجهود في تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية وإعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة خطر الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكدت الخارجية اليمنية إدانتها الشديدة لاستمرار استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في السعودية وتهديدها لأمن الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية، ووصفت ذلك بأنه «تحدٍ سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية».

وفيما جدد البيان تضامن اليمن الكامل مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير لحماية أراضيها ومواطنيها ومواجهة هذه الأعمال الإرهابية، أعرب عن الشكر والتقدير لمواقف دول الخليج العربية لدعمهم وتضامنهم مع الجمهورية اليمنية وشرعيتها الدستورية وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

البيان اليمني المرحب بالمواقف السعودية - الخليجية جاء في وقت أعلن فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ أنه زار العاصمة العمانية مسقط والتقى بكبار المسؤولين العمانيين، والمتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة، وممثلين سياسيين يمنيين