التحالف يعلن عن 28 استهدافاً أربكت للمليشيات الحوثية في مأرب والجوف ومقتل 140 عنصراً اليمن يرحب بالبيانات السعودية ـ الخليجية المليشيات الحوثية تعترف بعدد قتلاها في معارك مأرب وتعلن تشيع 2800 قتيل بينهم قادة خلال شهرين التحالف يعلن تدمير صاروحا باليستياً حوثياً أُطلق باتجاه للمملكة تدريب وتمويل وإشراف .. وثائق مسربة تفضح علاقة إيران بالقاعدة معركة مأرب..قوات الشرعية تنجح في تصفية قائد عسكري «حوثي»من العيار الثقيل ومجموعة كبيرة من مرافقيه عقب تتويجهم بكأس بطولة غرب آسيا.. «توكل كرمان» تفاجئ المنتخب اليمني للناشئين بهدية ثمينة لكل لاعب شاهد ركلات الترجيح المثيرة بين المنتخب اليمني والسعودي عاجل :احتفالات وفرحة عارمة في عموم المحافظات اليمنية بتتويج منتخب الناشئين بكأس اتحاد غرب اسيا المبعوث الأممي يبحث في مسقط سبُل إنهاء حرب اليمن .. تفاصيل
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمرت مساء أمس صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بعد اعتراضه باتجاه خميس مشيط.
وحذر التحالف، من أن معاودة الميليشيا لمحاولات استهداف المدنيين «سيقابلها تكلفة باهظة»،
وقال محذراً: «سنتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني