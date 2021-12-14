التحالف يعلن تدمير صاروحا باليستياً حوثياً أُطلق باتجاه للمملكة

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمرت مساء أمس صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بعد اعتراضه باتجاه خميس مشيط.

وحذر التحالف، من أن معاودة الميليشيا لمحاولات استهداف المدنيين «سيقابلها تكلفة باهظة»،

وقال محذراً: «سنتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني