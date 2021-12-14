تدريب وتمويل وإشراف .. وثائق مسربة تفضح علاقة إيران بالقاعدة

الثلاثاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 64

فضحت وثائق مسربة علاقة إيران بتنظيم القاعدة عن كريق التدريب و التمويل و الإشراف المباشر.

وعرضت “الحدث” وثائق مسربة أكدت فيها أن نجل أسامة بن لادن توجه من إيران إلى سوريا في 2006 لإنشاء فرع للقاعدة، و أن الحرس الثوري سلّم صاروخ “سام 7” ومتفجرات للقاعدة في 2006

فيما أكدت التسريبات أن ممثلين عن حزب الله التقوا عناصر من القاعدة في نفس العام.

‏وبينت الوثائق أن وزير الدفاع الإيراني زار مقرات تدريب للقاعدة في 2006، وأنّ المخابرات الإيرانية درّبت مقاتلين للقاعدة

‏وقالت “الحدث” ن المسؤول المالي بالقاعدة نقل أموالا من إيران للعراق في 2006