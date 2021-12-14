تدريب وتمويل وإشراف .. وثائق مسربة تفضح علاقة إيران بالقاعدة معركة مأرب..قوات الشرعية تنجح في تصفية قائد عسكري «حوثي»من العيار الثقيل ومجموعة كبيرة من مرافقيه عقب تتويجهم بكأس بطولة غرب آسيا.. «توكل كرمان» تفاجئ المنتخب اليمني للناشئين بهدية ثمينة لكل لاعب شاهد ركلات الترجيح المثيرة بين المنتخب اليمني والسعودي عاجل :احتفالات وفرحة عارمة في عموم المحافظات اليمنية بتتويج منتخب الناشئين بكأس اتحاد غرب اسيا المبعوث الأممي يبحث في مسقط سبُل إنهاء حرب اليمن .. تفاصيل الجيش الوطني يكشف عن تفاصيل هجوم خاطف في جبهة الكسارة ومصير المليشيات الحوثية اليويفا يلغي نتائج قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال بسبب خطأ فادح لماذا قررت السعودية تخفض إنفاقها العسكري؟ تفاصيل لقاء محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ابوظبي
فضحت وثائق مسربة علاقة إيران بتنظيم القاعدة عن كريق التدريب و التمويل و الإشراف المباشر.
وعرضت “الحدث” وثائق مسربة أكدت فيها أن نجل أسامة بن لادن توجه من إيران إلى سوريا في 2006 لإنشاء فرع للقاعدة، و أن الحرس الثوري سلّم صاروخ “سام 7” ومتفجرات للقاعدة في 2006
فيما أكدت التسريبات أن ممثلين عن حزب الله التقوا عناصر من القاعدة في نفس العام.
وبينت الوثائق أن وزير الدفاع الإيراني زار مقرات تدريب للقاعدة في 2006، وأنّ المخابرات الإيرانية درّبت مقاتلين للقاعدة
وقالت “الحدث” ن المسؤول المالي بالقاعدة نقل أموالا من إيران للعراق في 2006