معركة مأرب..قوات الشرعية تنجح في تصفية قائد عسكري «حوثي»من العيار الثقيل ومجموعة كبيرة من مرافقيه

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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تمكنت وحدة المهام الخاصة في قوات الشرعية بجبهات جنوبي مأرب من تنفيذ عملية نوعية تمكنت من خلالها القضاء على قائد عسكري حوثي ميداني بارز ينتحل رتبه عميد ومجموعة كبيرة من مرافقيه.

وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس بان ما يسمى بقائد الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب القيادي الحوثي العميد "أكرم شرف الدين" قد لقى مصرعه على يد قوات الشرعية ومجموعة كبيرة من مرافقيه خلال الساعات القليلة الماضية جنوبي مأرب.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الوطني تنفيذ هجوما واسعا في في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، تمكن إثر المعارك من استعادة مواقع عدة بينها موقعا الشبكة والإريلات” وتكبيد مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة.