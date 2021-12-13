عقب تتويجهم بكأس بطولة غرب آسيا.. «توكل كرمان» تفاجئ المنتخب اليمني للناشئين بهدية ثمينة لكل لاعب

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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منحت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان اليوم الاثنين لاعبي المنتخب اليمني للناشئين هدية مالية لكل لاعب عقب فوزهم على المنتخب السعودي وتتويجهم بكأس بطولة غرب آسيا.

وقالت كرمان -في منشور بصفحتها على فيسبوك- : فوز مستحق للمنتخب اليمني للناشئين في كأس آسيا ساتشرف بتكريمهم فور عودهم للجمهورية اليمنية بـ 5 آلاف دولار وجهاز آيفون لكل لاعب“اي بما يعادل 6 مليون ريال يمني لكل لاعب.

وتُوج منتخبنا الوطني للناشئين ولأول مرة في تاريخه، ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في نسختها الثامنة، بعد انتصاره على المنتخب السعودي بركات الترجيح 4-3، بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم.

وفرض المنتخب الوطني الأفضلية طوال شوطي المباراة، ولاحت له العديد من فرص التسجيل، ليتمكن نجم منتخبنا محمد البرواني بالدقيقة ٤٦، وقبل نهاية المباراة تمكن اللاعب السعودي محمد العيسى من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الإضافي.

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بهدف لكل منهما، ونجح منتخبنا من الفوز بركلات الجزاء، باربعة اهداف مقابل ثلاثة للمنتخب السعودي، حيث اضاع منتخبنا ركلة واحدة والمنتخب السعودي ركلتان.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، من الجالية اليمنية التي هزت هتافات الجمهور جنبات الملعب بالتشجيع والمساندة، وكان لها الأثر الكبير في رفع معنويات لاعبي المنتخب.