شاهد ركلات الترجيح المثيرة بين المنتخب اليمني والسعودي

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 807

تُوج منتخبنا الوطني للناشئين ولأول مرة في تاريخه، ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في نسختها الثامنة، بعد انتصاره على المنتخب السعودي بركات الترجيح 4-3، بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم.

وفرض المنتخب الوطني الأفضلية طوال شوطي المباراة، ولاحت له العديد من فرص التسجيل، ليتمكن نجم منتخبنا محمد البرواني بالدقيقة ٤٦، وقبل نهاية المباراة تمكن اللاعب السعودي محمد العيسى من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الإضافي.

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بهدف لكل منهما، ونجح منتخبنا من الفوز بركلات الجزاء، باربعة اهداف مقابل ثلاثة للمنتخب السعودي، حيث اضاع منتخبنا ركلة واحدة والمنتخب السعودي ركلتان.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، من الجالية اليمنية التي هزت هتافات الجمهور جنبات الملعب بالتشجيع والمساندة، وكان لها الأثر الكبير في رفع معنويات لاعبي المنتخب.