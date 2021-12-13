عاجل :احتفالات وفرحة عارمة في عموم المحافظات اليمنية بتتويج منتخب الناشئين بكأس اتحاد غرب اسيا

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منتخبنا اليمني للناشئين يتوج بطلا لكأس اتحاد غرب آسيا تحت سن 17 سنة المقامة بمدينة الدمام بفوز مستحق على نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-3
مبرووووووك لكل الجماهير اليمنية
هارد لك السعودية