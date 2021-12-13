المبعوث الأممي يبحث في مسقط سبُل إنهاء حرب اليمن .. تفاصيل  

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة العُمانية مسقط، جهود خفض التصعيد في اليمن، والوصول إلى حل سياسي شامل.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب على تويتر، الاثنين، "زار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مسقط حيث التقى بكبار المسؤولين العمانيين، والقيادي الحوثي محمد عبدالسلام، وممثلين سياسيين يمنيين".

وأضاف: "ناقش السيد غروندبرغ سبل تهدئة العنف في اليمن وبدء حوار سياسي يهدف للتوصل إلى تسوية جامعة وشاملة".

وتأتي هذه الزيارة قبيل إحاطته الجديدة لمجلس الأمن الدولي التي من المتوقع أن يُدلي بها يوم غدٍ الثلاثاء وفق مصادر أممية.