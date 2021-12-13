الجيش الوطني يكشف عن تفاصيل هجوم خاطف في جبهة الكسارة ومصير المليشيات الحوثية

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نفّذ أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب مارب.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العديد من عناصر المليشيا الحوثية كانت تستعد لمهاجمة مواقع عسكرية، إضافة إلى إعطاب معدات وآليات عسكرية متنوعة.
وبالتزامن دمّرت مدفعية الجيش ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.
وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران التحالف مخزن أسلحة تابع للمليشيا الإيرانية، إضافة إلى دبابة تي 55 .