اختتام فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في محافظة تعز

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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أختتم مركز الحماية والتأهيل للنساء والفتيات، الأحد 12 ديسمبر الجاري، فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في محافظة تعز،بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبدعم من هئية الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، بحضور الدكتورة إيلان عبدالحق وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية، وعبدالواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، وممثلي مركز عدالة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي الفعالية ألقت رئيسة مركز الحماية والتأهيل، صباح راجح، كلمة أوضحت فيها أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله.

ونوهت على أهمية وضرورة تفعيل القوانين التي تحد من ظاهرة الإبتزازات والتحرشات الآلكترونية والتي تعتبر شكل من أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات خصوصاً في الآونة الأخيرة، كما شكرت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم هذا المشروع، وأشادت بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم قضايا النساء و تأهيلهن وتدريبهن، وثمنت الشراكة مع مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، من أجل خدمة العمل النسوي في مدينة تعز.

من جهتها أكدت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية أكدت على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة وما للمرأة من أدوار مهمة في المجتمع كما شكرت مركز الحماية والتأهيل للنساء والفتيات ومركز عدالة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنفيذ هذه الأنشطة الهادفة.

مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز الأستاذ عبدالواسع شداد تحدث في كلمته عن المرأة ودورها في المجتمع وما تؤديه من مهام.

تخللت الفعالية فقرات غنائية و شعرية وعرض مسرحي لفرقة شموخ تعز ، تحمل رسالة هادفة وداعمة للنساء.

وتم تكريم المدارس التي شاركت في مسابقة الرسم المنفذة خلال الحملة.

شارك في حفل الختام عدد من مدراء المدارس والإعلاميين، وأعضاء من اللجان المجتمعية والنشطاء في المحافظة.