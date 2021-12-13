وزارة الداخلية تقر ترقية كافة منتسبيها الى الرتب المستحقة قانونا

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ناقش المجلس الأعلى للشرطة اليوم الاثنين في سيئون بحضرموت برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة رئيس المجلس اللواء الركن محمد الأمير مشروع خطة عمله لعام 2022م وعدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله.

وأقر المجلس التوصية بالترقيات لكافة منتسبي وزارة الداخلية إلى مختلف الرتب المستحقة قانونا تمهيدًا لعرضها على وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.

وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع توجيهات وزير الداخلية باستئناف جلسات اعمال المجلس وفقاً للقانون والعمل على انجاز كافة الترقيات القانونية المستحقة لمنتسبي وزارة الداخلية لدورة سبتمبر 2021م والاعوام السابقة.