ماذا قال مدرب منتخب اليمن قبل ساعات من انطلاق نهائي غرب آسيا للناشئين وبماذا علق مدرب السعودية؟

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يخوض منتخبنا الوطني للناشئين مع نظيره السعودي، مساء اليوم الاثنين، المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب اسيا الثامنة للناشئين، الذي يحتضنها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام شرق المملكة العربية السعودية.
وقال مدرب منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم الكابتن قيس صالح" إن حظوظ المنتخبين متساوية، حيث لم يخسرا أي مباراة طوال فترة التصفيات"..مشيرا الى تقارب مستوى المنتخبان.
وأشاد قيس في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر، امس، مع مدرب المنتخب السعودي، بالدعم الكبير والمساندة والتشجيع غير العادي من الجمهور اليمني..مؤكداً ان الجمهور اليمني، هو اللاعب رقم واحد فقد اعطى المنتخب الدعم والمساندة الكبيرة والتشجيع، وهو ما يحفزهم لتقديم أفضل ما عندهم في المباراة النهائية مع المنتخب السعودي.
من جانبه علق مدرب المنتخب السعودي" بانه أيا كان الفائز فليس هناك خاسر في المباراة والهدف الأسمى هو تطوير العناصر الشابة للمستقبل".
وتأهل منتخبنا الوطني للمباراة النهائية، بعد تغلبه على نظيره السوري بنتيجة ٢-١، كما تصدر المجموعة الثالثة بست نقاط بعد فوزه على الأردن ٣-١، وعلى البحرين بخماسية نظيفة.
أما المنتخب السعودي حامل لقب النسخة الماضية، فقد وصل للنهائي، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بثلاثة اهداف نظيفة، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط، بالفوز على لبنان ٢-١ وعلى العراق ٣-٠.
وامس دعت السفارة اليمنية في الرياض، أبناء الجالية المقيمين في المملكة، إلى الحضور لمساندة وتشجيع منتخب الناشئين في المباراة التي تجمعه بنظيره السعودي في نهائي بطولة غرب آسيا تحت سن (17).
وقال بيان للسفارة اليمنية في الرياض، إن السفير شائع محسن الزنداني سفير اليمن لدى المملكة أجرى اتصالا هاتفياً بقيادة ولاعبي المنتخب الوطني للناشئين وبارك لهم الانتصارات الرائعة خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة بمدينة الدمام السعودية.
وخاطب السفير اليمني بعثة المنتخب واللاعبين بالقول: انتم اليوم سفراء اليمن بأدائكم الرياضي والأخلاقي وما تحملونها من قيم ومبادئ واحترافية رياضية عالية.