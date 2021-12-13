من هو اللواء الذيباني القائد العسكري الكبير الذي استشهد اليوم في جبهة مأرب؟ سيرة ذاتية

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-مأرب

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استشهد اليوم الاثنين رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن ناصر الذيباني، خلال معارك مع المليشيات الحوثية في الجبهة الجنوبية بمأرب.

ونعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة استشهاد القائد البطل اللواء الركن ناصر علي عبدالله صالح الذيباني، رئيس هيئة العمليات الحربية، وهو يؤدي واجبه الوطني والقتالي ويقود معارك التصدي لمليشيا الحوثي الايرانية في أطراف محافظة مأرب.

وقالت الوزارة في بيان لها إن القائد البطل ناصر الذيباني كان أحد القادة الأوفياء الذين وهبوا حياتهم وكل أوقاتهم للوطن ومن أوائل الضباط الأحرار الذين لبوا نداء الواجب وهبوا للذود عن شرف الجمهورية وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة والجمهورية، وبصمات خالدة في اعادة بناء القوات المسلحة وبدأ مسيرته النضالية من صحراء الربع الخالي في وضع النواة الأولى لاعادة تشكيل هيئات ودوائر الجيش ووحداته وقيادته ومناطقه.

واضافت :ولقد كانت للشهيد صولات وجولات باسلة في ميادين الشرف والفداء وقد أثخن في العدو الجراح وكانت له اليد الطولى في منازلة مخلفات الإمامة والكهنوت، وعرفته ساحات الوغى قائدا فذا ومقاتلا صنديدا في مقدمة الصفوف يقف بشجاعة وشموخ إلى جانب رفقائه القادة والجند الذين عرفوه وألفوه في المعارك ووجدوه بجوارهم في أحلك الظروف حاملا سلاحه واخلاصه وقريبا من المقاتلين الأبطال يتلمس أحوالهم ويسند ظهورهم.

وقاد الشهيد عددا من معارك التحرير في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وصنعاء وشبوة، وكان مثالا رائعا في القيادة والجندية، ومدرسة في التخطيط والادارة والعمل الميداني والتكتيك القتالي، وحظي بحب وتقدير قيادته وجنوده، وسطّر خلال حياته الزاخرة بالعطاء والتضحية بطولات فارقة في خدمة الجيش والوطن حتى نال شرف الشهادة وترجل مقبلا غير مدبر تاركا أسفارا من العطاء والنضال، ولم يتلكأ يوما ولا لحظة عن واجبه أينما وجهته القيادة بروح وثابة وعزيمة ثابتة وروح فادية لا تخشى الموت ولا تهاب في الحق لومة لائم،وفق البيان.

وتابع: ولقد خلّد البطل الجسور سيرة عسكرية وتجربة مهنية واحترافية وقصة إلهام وطني ستتذكرها الأجيال بفخر، وبرز كفارس مقدام وضابط مثالي وجندي ملتزم وقائد أمين متجدد، ترك سمعته الطيبة في كل المواقع والميادين التي تنقل فيها، مجسدا شرف العسكرية ومبادئها وقيمها وانضباطها محاربا من أجل الدولة ونظامها الجمهوري في وجه المليشيات الايرانية منذ بداياتها بعقيدة وطنية جمهورية صلبة.

وقال البيان: وكان مثالا يحتذى به في الوفاء والاخلاص في كل المهام التي أوكلت إليه والمناصب التي تقلدها، ولقد خسر الوطن وخسرت القوات المسلحة برحيله واحدا من رجالاتها الصادقين الذين لم يتخلفوا يوما عن أداء الواجب ولم يهنوا ولم يستكينوا ولم يدخروا جهدا ووقتا في خدمة الوطن ومواجهة أعدائه والتصدي لكل المخططات المتربصة بجمهوريته وثوابته وأمنه واستقراره.

واضاف:وإذ تنعي القوات المسلحة رحيل القائد البطل وأحد أبرز أركانها، فأنها تجدد العهد بالسير على درب الشهداء الأبرار والوفاء لدمائهم الزكية وتضحياتهم الغالية، وتؤكد أن الأبطال اليوم يرسمون لوحة النصر الكبير في مأرب وفي كل الميادين ويسطرون الملاحم النادرة للانتصار لليمن الذي بات أقرب من أي وقت مضى.

كما اكدت القوات المسلحة أن التضحيات لن تزيد الأبطال إلا عزما واصرارا على مواصلة الدرب والنضال حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية المنشودة وتحقيق تطلعات الأمة اليمنية والعربية في استعادة اليمن وسيادته وسلامته ودحر مخططات وأطماع الارهاب الإيراني ومليشياته الانتقامية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

واهابت بكل الجمهوريين الأحرار بمزيد من التلاحم والتعاضد لإنجاز هذه المعركة الخالدة والانتصار لتطلعات الأمة وتضحياتها.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولجميع منسوبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وللقيادة السياسية والشعب اليمني كافة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد كل الشهداء الأبرار بالرحمة والمغفرة وأن يمن بالشفاء للجرحى الميامين وبالحرية للأسرى والمعتقلين والمختطفين وأن يعجل بالنصر بالمبين لشعبنا وأمتنا العظيمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من هو اللواء الركن ناصر الذيباني؟

ســـيرة ذاتــيـة

– ناصر علي عبدالله صالح الذيباني.

– مواليد 1968م، مديرية الرضمة، محافظة إب.

– تلقى دراسته الأساسية في الكويت، ثم عاد لاستكمال دراسته الثانوية في مدينة النادرة في محافظة إب.

– التحق بالخدمة في القوات المسلحة عام 1986م.

– التحق بالكلية الحربية عام 1986.

– حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة صنعاء.

– حاصل على الماجستير من كلية القيادة والأركان بجمهورية السودان.

– حاصل على شهادة الزمالة من الأكاديمية العسكرية في صنعاء كلية الدفاع الوطني.

* المناصب والأعمال:

بعد تخرجه من الكلية الحربية انتقل للخدمة في الشرطة العسكرية وعمل قائد سرية, ثم نائب القائد للشؤون الفنية، ثم انتقل للعمل في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم انتقل للعمل في الاستخبارات العسكرية.

– عين رئيساً لأركان حرب اللواء 31مدرع- عدن.

– عين قائداً للواء 130.

– عين قائدا لجبهة صرواح.

– عين قائداً للواء 133.

– مدير دائرة العمليات الحربية.

– قائد المنطقة العسكرية السابعة.

– نائب رئيس هيئة العمليات الحربية.

- قائد للمنطقة العسكرية الثالثة.

– رئيس هيئة العمليات الحربية.

* الدورات:

حاصل على: دورة قادة سرايا.. دورة قادة كتائب في معهد المشاة (معهد الثلايا) في عدن.. دورة قادة كتائب في قوات الأمن المركزي سابقاً.. دورة ضباط الحرس الجمهوري (أول دورة).. دورة صاعقة.. دورة مظلات.. دورة أمن وحماية.. دورات في حقوق الإنسان.

– حاصل على وسام الواجب في عام 94م، وشهادات تقديرية من رئيس الأركان، وشهادات تقديرية من الوحدات العسكرية.