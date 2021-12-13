استشهاد قائد عسكري رفيع المستوى بمأرب وقوات ”الشرعية“ تتقدم في ”البلق“ وتستعيد مواقع ”الشبكة“ و”الاريلات“

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أفادت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، باستشهاد قائد عسكري رفيع المستوى، في المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثيين في محافظة مأرب شرقي البلاد.
وقالت المصادر إن رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن ناصر الذيباني، قتل بمعارك خاضها ضد الحوثيين في جبهة جنوبي مأرب.
وفي سياق متصل أعلن الجيش الوطني تنفيذ هجوما واسعا في في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، تمكن إثر المعارك من استعادة مواقع عدة بينها موقعا الشبكة والإريلات”.