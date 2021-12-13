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استئناف الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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 أفاد مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري، بأن حركة الملاحة الجوية استُؤنفت في المطار بعد أن توقفت الليلة الماضية بسبب مشكلات فنية طالت منظومة أضواء المدارج.

وحال خروج منظومة إضاءة مدرجات المطار يوم السبت دون وصول رحلات جوية قادمة من القاهرة ومومباي وعمان، والتي حولت مسارها إلى جيبوتي.

وقال العمري لوكالة "رويترز"، إن "منظومة إضاءة مدارج المطار أُصلحت بعد أن تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة لمدة 24 ساعة، مما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات".

 ومطار عدن يوضح وأكد أن "الأمور عادت لطبيعتها وأصبح المطار قادرا على التعامل مع الرحلات الليلية الآتية والمغادرة".

ويعد مطار عدن الدولي حاليا البوابة الرئيسية لليمن مع العالم الخارجي بجانب مطار سيئون بمحافظة حضرموت النفطية بشرق البلاد الذي يعمل نهارا فقط

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