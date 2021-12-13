السفارة اليمنية بالرياض تدعو اليمنيين لمساندة منتخب بلادهم

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعت السفارة اليمنية في الرياض الأحد، مواطنيها في المملكة إلى تشجيع ومساندة المنتخب اليمني للناشئين في نهائي بطولة غرب آسيا أمام نظيره المستضيف السعودية شريطة الالتزام باللوائح الرياضية والصحية.

وقال سفير اليمن في الرياض شائع محسن الزنداني، خلال اتصال ببعثة المنتخب اليمني إنه يجب على الجماهير اليمنية في عموم المملكة تشجيع ودعم ومساندة المنتخب شريطة التحلي بالروح الرياضية والانضباط والالتزام بكافة الاجراءات واللوائح الرياضية والصحية.

وأضاف "الزنداني" أن لاعبي المنتخب سفراء اليمن بأدائهم الرياضي والأخلاقي من خلال القيم والمبادئ والاحترافية رياضية عالية الذي يتحلى بها.

كما أنه سيتم توزيع ألف شال وعلم وسيتم تزيعه مجاناً للجماهير اليمنية الحاضرة، بينما تم توفير باصات لنقلهم من الرياض إلى الدمام، في حين جرى إختيار منطقة العزيزية مكان الانطلاق لهذه الباصات، على أن يكون المشجع محصن بجرعتين وظهور ذلك في تطبيق توكلنا، وعليه الحضور التاسعة صباحاً.

وتتوجه الانظار عصر غد الإثنين، إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام حيث ستقام مباراة نهائية للفوز بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين بين المنتخب اليمني ونظيره السعودي، في منافسة مثيرة لمنتخبين لم يخسرا بتصفيات البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 06:45 دقيقة، الذي ستشهد حضورا جماهيريا لفريقان لديهما حظوظ كبيرة بالفوز بلقب النسخة الثامنة للبطولة.

ولدى المنتخب اليمني عشرة أهداف كأقوى هجوم بالمنافسة وتلقت شباكه هدفين، بعكس حامل اللقب السابق الفريق السعودي الذي سجل ثمانية أهداف وتلقي شباكه هدف وحيد كأقوى دفاع.

وتأهل ناشئو اليمن إلى نهائي البطولة، بعد فوز مستحق بهدفين مقابل هدف على نظيره السوري في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، بالمقابل فوز السعودية بثلاثية نظيفة على شقيقه الإماراتي.