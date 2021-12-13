تصريحات أمريكية جديدة وقوية تجدد التزامها تقديم حل سياسي للأزمة اليمنية

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، أن بلاده لن تتهاون في دعم أي مشروع بمنظمة الأمم المتحدة لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم في اليمن، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة بتقديم حل سياسي للأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي بالتزامن مع الاحتفال العالمي لحقوق الإنسان، الذي قال في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الأميركية على منصاتها في موقع التواصل الاجتماعي، إن العائلات اليمنية تستحق أن تعيش في «مستقبل أفضل بلا حرب»، وأن تمضي البلاد في إلى «مستقبل أكثر إشراقاً».

وأفاد ليندركينغ خلال كلمته، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم «حل دائم للصراع في اليمن»، يسمح للشعب اليمني بتشكيل «مستقبل أكثر إشراقاً لبلاده»، مؤكداً أن المساءلة عن الجرائم المرتكبة تعد «جزءاً أساسياً من مثل هذا القرار».

وأضاف: «لهذه الأسباب تدعم الولايات المتحدة بقوة إنشاء تفويض جديد للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في اليمن، ولا ينبغي السماح لأطراف النزاع بارتكاب انتهاكات ضد الشعب اليمني دون عقاب».

وأكد المسؤول الأميركي التزام الولايات المتحدة تجاه «زملائنا اليمنيين في صنعاء»، الذين عانوا من الاعتقال والتهديدات والمضايقات من الحوثيين، مضيفاً: «هؤلاء هم أشخاص لديهم عائلات ويأملون في مستقبل أفضل، وهذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين اليمنيين».

وبحسب معلومات حصلت عليها، فإن الإدارة الأميركية ممثلة بوزارة الخارجية لا تزال في تواصل وجهود حثيثة للإفراج عن الفريق المعتقل في صنعاء، من العاملين اليمنيين في السفارة الأميركية، والاستعانة بعدد من الأطراف الإقليميين لإنجاح هذه المهمة