تفاصيل معارك طاحنة ولم تنطفي حتى الحظة ومصرع 215 حوثياً وتدمير 23 آلية عسكرية بضربات من طيران التحالف

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأحد) تكثيف عملياته المساندة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيات الحوثية، لا سيما في جبهات محافظة مأرب التي تشهد معارك ضارية في جنوبها وغربها، وفي الساحل الغربي خارج حدود اتفاق «استوكهولم».

وفي حين دعت الحكومة اليمنية السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إلى عدم الاستجابة لحملات التجنيد الحوثية، ذكرت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني عزز قواته في مسعى لصد الهجمات المكثفة للميليشيات باتجاه مأرب.

في هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية في تغريد بثته «واس» بأنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال إن الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر إرهابي.

إلى ذلك أكد التحالف أنه نفذ ثلاث عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، وقال إن الاستهدافات أدت إلى تدمير آليتين عسكريتين وكبدت الميليشيات الحوثية 15 عنصراً إرهابياً، مؤكداً أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص «اتفاق استوكهولم».

وكان تحالف دعم الشرعية قد أفاد بأنه نفذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الاستهدافات دمرت 20 آلية عسكرية، ووحدات تحكم طائرة بدون طيار، وقضت على أكثر من 190 عنصراً إرهابياً.

في غضون ذلك، أوضح الإعلام العسكري للجيش الوطني بأن القوات مدعومة بالمقاومة الشعبية وبإسناد كبير من مقاتلات تحالف دعم الشرعية حصدت (الأحد) مزيداً من عناصر وعتاد ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية.

وقالت مصادر عسكرية قولها: «إن قوات الجيش الوطني والمقاومة خلال الساعات الماضية تمكنت من إفشال عدة هجمات للميليشيا الحوثية، بمساندة جوية من مقاتلات تحالف دعم الشرعية». وبحسب المصادر نفسها، أسفرت المواجهات وضربات طيران تحالف دعم الشرعية عن مصرع وإصابة العشرات من الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات في المعارك الدائرة على امتداد جبهات المحافظة الجنوبية والغربية.

وأضافت أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في مختلف جبهات القتال في محيط المحافظة، خلال 24 ساعة. كما نقل الموقع العسكري عن قائد اللواء 143 مشاة، العميد الركن ذياب القبلي أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تلقت ضربات موجعة، على يد الجيش والمقاومة، ومنيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات مأرب الجنوبية.

وأوضح نمران أن من بقي من حشود وقطعان ميليشيا الحوثي التي زجت بها إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تاهت في صحراء «الأعيرف»، وأن مدفعية الجيش ومقاتلات دعم الشرعية من تدمير مدرعات عربات عسكرية في المنطقة نفسها