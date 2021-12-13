قتلوه ودفنوه تحت بلاط المطبخ.. عصابة يقودها متحوث في صنعاء ترتكب جريمة قتل بشعة خطوات بسيطة لتغفو في دقائق معدودة السعودية تعلن ميزانية 2022..ضخ استثمارات تتخطى 27 تريليون تحركات ضخمة للحرس الثوري الإيراني تجاه هذه الدولة العربية.. ماذا يحدث ؟ معركة مأرب.. الجيش يواصل معارك التنكيل ضد مرتزقة “طهران“ومصادر عسكرية تؤكد:الجيش يُباغت المليشيات بمفاجآت لم تكن في حسبان قادتها مليشيا الحوثي تعدم مواطناً رفض القتال في صفوفها ضغوط إيرانية على مليشيات الحوثي لاستمرار المعارك رغم نزيفها الكبير عشر دقائق يومياً كفيلة بتحسين الدماغ والمزاج ماذا تصنع فيها ؟ الصين تصنع أخطر وأصغر مدفع في العالم بحجم المسدس ويعمل بالذكاء الاصطناعي موجة صقيع ستضرب 9 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة
شهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، جريمة بشعة نهاية الأسبوع الفائت، ضحيتها مواطن من أبناء محافظة ريمة، تعرض للخطف والقتل والدفن، من قبل عصابة إجرامية مقربة من الجماعة المدعومة من إيران.
وأفادت مصادر حقوقية، أن المواطن "ماجد العصيمي" والذي يعمل في الشرطة القضائية بمحكمة بني الحارث، تعرض للاختطاف والقتل من قبل عصابة يقودها المتحوث "إبراهيم بعثر".
وكاد الجاني أن ينفذ بفعلته، بعد أن قام وعصابته بدفن جثة الضحية في حفرة بمطبخ منزله، وأغلقها بالبلاط والإسمنت في محاولة لإخفاء معالم الجريمة البشعة التي هزت صنعاء وأثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن رسالة تمكن العصيمي من إرسالها لاحد زملائه، تفيد بتعرضه للاختطاف والاحتجاز من قبال الجاني "بعثر" في منزله، قادت في النهاية -وتحت ضغط من أسرة وأصدقاء الضحية- للكشف عن الجريمة ومكان دفن جثة الضحية.
ولم يصدر عن المليشيا أي تعليق على الحادثة، لكن الآلاف من النشطاء المحسوب بعظهم على الجماعة، اعتبروها، مؤشرا خطيرا على حالة الانفلات الأمني والجرائم المقيدة ضد مجهول والتي ترتكب في وضح النهار على مرأى ومسمع من قيادة الجماعة.
وفيما تتواصل التفاعلات مع الجريمة البشعة، تداعت قبائل ريمة إلى صنعاء للضغط على المليشيات لإنصاف الضحية ومعاقبة القاتل، في ظل مساعي حوثية مستمرة للتستر على الجريمة وإغلاق ملفها وتمريرها بطرق غير قانونية بعيدا عن ضغط الرأي العام.