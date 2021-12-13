خطوات بسيطة لتغفو في دقائق معدودة

الإثنين 13 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يعاني الكثير منا من صعوبة النوم، وأصبح الأرق من أمراض العصر التي تصيب ملايين حول العالم؛ لكن هناك طريقة جديدة تساعدك على النوم في غضون دقائق معدودة.

ابتكر الدكتور أندرو ويل، طريقة أطلق عليها «4-7-8» للنوم، تتضمن تقنية تنفس للمساعدة على الاسترخاء، حسب «العربية».

وللتعرف على هذه التقنية، هناك خطوات بسيطة يمكن تطبيقها، أولها وضع طرف اللسان على الجلد خلف الأسنان الأمامية العلوية، ومع الحفاظ على اللسان في هذا الوضع، أخرج الزفير بالكامل، وأصنع صوت الزفير.

الخطوة الثانية: قم بإغلاق فمك والاستنشاق بهدوء من خلال الأنف، وقم بالعد حتى رقم أربعة، ثم أحبس أنفاسك حتى سبعة، وتنفس بشكل كامل من خلال الفم وعدّ حتى ثمانية.

وتتطلب تقنية التنفس «4-7-8» التركيز على النفس العميق للداخل والخارج. ويعد التنفس الإيقاعي جزءًا أساسيًا من العديد من ممارسات التأمل واليوغا لأنه يعزز الاسترخاء.

تهدئة الجسم

ويساعد نوع التنفس العميق، الذي تتم ممارسته كجزء من أسلوب التنفس «4-7-8» على تهدئة جسمك عن طريق تنشيط الجهاز العصبي.

ومن الأفضل القيام بمثل هذه التسلية المريحة في الإضاءة الخافتة، والتي تساعد على الانتقال إلى وقت النوم.

أما بالنسبة لغرفة النوم، فيجب تحسينها لمساعدتك على الانجراف إلى سبات صحي. ويجب أن تكون مظلمة وباردة وهادئة، ولتحقيق ذلك، يوصى باستخدام ستائر معتمة واستخدام قناع للعين.

في حين أن درجة الحرارة المثالية تختلف من شخص لآخر، إلا أنك تحتاج إلى التأكد من أن الغرفة ليست شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.